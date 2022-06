B&O er hårdt ramt af forsyningskrise

Som bølger i et langvarigt stormvejr er den ene globale krise efter den anden rullet ind over danske virksomheder. Og for Bang & Olufsen, der både sælger og producerer globalt, har det haft meget mærkbare økonomiske konsekvenser.

”Det har været et vildt år. Der er sket utrolig meget på den globale scene, og året blev ændret fuldstændigt i forhold til normalt,” siger Nikolaj Wendelboe, finansdirektør i Bang & Olufsen.