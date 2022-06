Kinesisk spiller skyder opad på containerrederiernes top 50

Flaskehalse og forsinkelser i forsyningskæderne har skabt turbulente forhold for containerrederierne, og kinesiske China United Lines, CULines, har forstået at udnytte den uforudsigelige situation i kølvandet på coronapandemien til at vokse markant.

Ifølge en opgørelse fra analysehuset Sea-Intelligence rangerer CULines nu som nummer 24 på containerrederiernes verdensrangliste - et voldsomt højdespring på listen i forhold for det regionale rederi.