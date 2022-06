Søren Skou afviser at global handel er på vej i bakgear

Selv om der bliver talt meget om, at virksomheder i Europa og USA overvejer at trække hele eller dele af produktionen hjem fra Asien bl.a. på grund af usikkerheder i forsyningskæderne, er det ikke noget, Maersks topchef Søren Skou kan genkende.

”Vi oplever ikke, at vores kunder flytter produktion tilbage til Europa. De spreder den (produktionen, red.) rundt i Asien,” siger Søren Skou, CEO i Maersk i et interview med Financial Times.