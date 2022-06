Krænkelser på Maersk-skib efterforskes som kriminalsag

Et alvorligt strafferetligt efterspil er undervejs i to meget omtalte sager, hvor to kvinder i denne uge har sagsøgt Maersk ved en civil domstol i New York for ikke at beskytte kvinderne, da de blev udsat for henholdsvis voldtægt og seksuelle krænkelser på et Maersk-skib.

De to krænkelsessager er blevet anmeldt til US Coast Guard Investigative Service (CGIS), som er en amerikansk politimyndighed, der har ret til at efterforske konkrete, formodede kriminelle aktiviteter, som omfatter US Coast Guard-personale.