Maersk anklages for at have kendt til krænkelsessager allerede i 2016

Selv om Maersk allerede i 2016 officielt havde en nul-tolerance politik over for seksuelle krænkelser (overfald og chikane) og var klar over, at mulige hændelser ikke blev anmeldt, gjorde det danske rederi ikke nok for at beskytte kvindelige søfarende på skibene.

Det er et af flere anklagepunkter i to kvinders søgsmål mod Maersk. Et søgsmål der i går blev indbragt for en domstol i New York.