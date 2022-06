Maersk er "dybt berørt" over krænkelses-sager - vil ikke kommentere søgsmål

Maersk er ramt af et antal sager om seksuelle krænkelser og blev i dag tirsdag også sagsøgt ved en amerikansk domstol af to kvinder, der ikke føler sig beskyttet af det danske rederi, da de blev udsat for henholdvis voldtægt og seksuelle krænkelser ombord på et Maersk-skib.

Maersk siger til ShippingWatch, at ”de personsager, som verserer, kan vi ikke kommentere.” Men Maersk tilføjer i en skriftlig kommentar til søgsmålet i USA, at rederiet er ”dybt berørte over de sager, som er kommet frem.”