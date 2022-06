Unifeeder vokser stærkt i Asien og tredobler næsten indtjeningen

Unifeeder har i 2021 haft så meget ”tryk på kedlerne” – som topchef Jesper Kristensen kalder det – at feederrederiet har fordoblet forretningen i Asien og næsten tredoblet driftsindtjeningen.

Det forklarer Jesper Kristensen, som over for ShippingWatch løfter sløret for Unifeeders konsoliderede regnskabstal for det forgangne år.