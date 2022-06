USA vedtager shippinglov - men løser ikke "uhyrlige" fragtrater

For at mindske forstyrrelser og propper i USA’s forsyningskæder har Kongressen netop vedtaget den shippinglov, der styrker FMC’s mulighed for at kontrollere og regulere rederiernes adfærd.

Loven under navnet ”The Ocean Shipping Reform Act (OSRA)” mangler nu kun en underskrift fra præsident Joe Biden, men efter hans seneste udmeldinger og ikke mindst klare holdning til containerrederierne, kan det ses som ren formalitet.