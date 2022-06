Bookingdata viser stort dyk i amerikansk importefterspørgsel

De seneste containerbookingdata viser, at importefterspørgslen til den amerikanske vestkyst ikke bare er aftagende - men direkte styrtdykkende.

Det skriver branchemagasinet Freightwaves, der henviser til, at Drewrys containerspotrater fra Kina til den amerikanske vestkyst er faldet med 41 pct. i forhold til måneden forinden til 9630 dollar.

Faldet tilskrives den lavere importefterspørgsel kombineret med en relativ stabil kapacitet på ruterne over Stillehavet.

Forbrugernes købsmønstre normaliseres hurtigt til niveauet fra før coronapandemien, hvilket betyder, at de amerikanske detailhandlere ligger inde med for store lagre.

Tirsdag eftermiddag dansk tid nedjusterede den amerikanske supermarkedskæde Target med henvisning til, at selskabet bliver nødt til at aflyse ordrer med leverandører og tilbyde rabatter for at komme af med uønskede varer.

Ifølge Freightwaves er containerimport på vej mod USA faldet med 36 pct. siden 24. maj.

Dette er et bekymrende tegn for de indenlandske amerikanske fragtmarkeder, der har nydt godt af en hidtil uset stigning af containeriserede importmængder i løbet af de sidste 18 måneder, skriver Freightwaves.

Containermængder begynder at vokse i amerikanske storhavne