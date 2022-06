Forsinkede containerskibe koster afskiberne et milliardtab i dollar

Ikke nok med at kunderne - afskiberne - har betalt højere fragtrater for at få flyttet containere henover havene de seneste knap to år på et ophedet containermarked, så har de også døjet med store ekstraomkostninger.

Forsinkede containerskibe har dag for dag påført afskiberne ekstraomkostninger i form af f.eks. ekstra omkostninger til lagerdage, viser beregninger som analysehuset Sea-Intelligence har foretaget.