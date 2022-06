Trods stigende omsætning viger driftsmarginen i CMA's logistikarm

CMA CGM kan sætte flueben for et foreløbigt hektisk 2022 set for logistikforretningen, hvor det er blevet til nye strategiske opkøb og ekspansion.

Den franske shippinggruppe har et erklæret mål om at vokse i logistik og er således blandt de containerrederier, der sigter efter at kunne levere såkaldte end-to-end løsninger til kunderne.