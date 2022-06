Containerrater stiger igen - ny optur kan være på vej

Spotpriserne på containerfragt fra Shanghai til resten af verden steg i denne uge for tredje uge i træk, og det kan være et tegn på, at containermarkedet er på vej ind i en ny optur, vurderer containeranalytiker Lars Jensen fra Vespucci Maritime.

Fremgangen bekræftes af data fra Shanghai Shipping Exchange, der allerede blev offentliggjort torsdag på grund af fredagens kinesiske dragebåds-helligdag.

Rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), der måler spotpriserne på containerfragt fra den kinesiske storby til en række destinationer verden over, gik i ugen, der slutter torsdag, frem med 0,8 pct. til 4208,01.

Samme tendens til en stigning udviser også indekserne WCI og CCFI, og den spæde fremgang i spotraterne kan måske være udtryk for, at containerraterne igen er på vej mod højderne ifølge Lars Jensen, der dog understreger, at udviklingen er stærkt usikker.

”Vil forbrugerne begrænse deres forbrug med et stort fald i eksporten fra Asien som resultat? Hvis nej, så vil vi få en tidlig start på højsæsonen og stærkt stigende rater i de kommende måneder,” skriver Lars Jensen på Linkedin.

Udviklingen af raterne vil desuden være bestemt af, om der kommer et eksportboom i kølvandet på genåbningen af Shanghai, der har været nedlukket på grund af coronaudbrud, påpeger Lars Jensen.

Hvis der i stedet kommer nye nedlukninger i Kina, vil de til gengæld modvirke en stigning i raterne, vurderer han.

Gennem hele sidste år blev fragtraterne sendt kraftigt i vejret af massiv efterspørgsel efter coronakrisens første nedlukninger samt bøvl med udbuddet af forskellige årsager, og den udvikling fortsatte også ind i januars første uge, hvor SCFI igen satte rekord.

Derefter satte et langt dyk, der altså varede 17 uger, ind.

Med denne uges niveau ligger SCFI fortsat 16,5 pct. højere end på samme tidspunkt sidste år.

(Artiklen er opdateret den 3. juni kl. 11.40 med kommentarer fra containeranalytiker Lars Jensen.)

