Maersk-chef i USA: Svært at omdirigere fragt under havne-forhandlinger

Det bliver svært at lande en løsning mellem de amerikanske havnearbejdere og deres arbejdsgivere på den amerikanske vestkyst, som lige nu kæmper om en ny overenskomst.

Sådan lød det tidligere fra Mario Cordero, CEO for Port of Long Beach, og nu tilslutter Maersks chef for amerikanske operationer, Lars Østergaard Nielsen, sig også det kor over for Marketwire.