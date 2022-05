Maersk forventer at Shanghai-nedlukning vil trække spor i lang tid i forsyningskæderne

Den seneste bølge af coronasmitte i Kina - centreret omkring millionbyen Shanghai - har haft en stor effekt på forsyningskæderne, og det har navnlig påvirket landtransporten i april. Virusset er under kontrol, men forstyrrelserne i forsyningskæder ventes at vare ved de kommende måneder.

Det skriver Maersk i en opdatering.

”Statistisk set er virusset under kontrol, men forstyrrelserne, der blev mærket fra april til maj, vil fortsat få en effekt over hele verden i de kommende måneder. At komme tilbage til ”normalen” må vente,” skriver Maersk. .

Mens de største havne i Shanghai er forblevet åbne, har coronasmitten og Kinas nultollerancepolitik kunnet mærkes på lastbiltransporten, der står for tre fjerdedele af indenrigsfragten til lands i Kina.

Fald på 70 pct. for landtransport

Den tid, som lastbilchaufførerne har tilbragt på vejen, er ifølge Maersk faldet med 70 pct. i april sammenlignet med måneden forinden.

”Chauffører står over for højere omkostninger og større usikkerhed end før. På grund af bekymringer for smittespredning er en negativ coronatest 48 timer i forvejen påkrævet”, skriver Maersk.

Derudover bliver chaufførernes ruter overvåget af en app, og derfor kan de komme ud for at blive tilbageholdt efter at have leveret deres varer.

”Som en konsekvens af det har mange chauffører forsøgt at fjerne sig fra Yangtze Delta-regionen, der er et af højrisikoområderne,” lyder det i opdateringen.

Derfor må kunderne vente længere tid på deres varer med en forsinkelse på tre til fem dage. Derudover er fabrikker i området også ramt, hvilket skaber yderligere forsinkelser i forsyningskæden, skriver Maersk.

