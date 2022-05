Unifeeder vinker farvel til Rusland: "Det var et stort marked for os"

Det danske rederi Unifeeder vinker farvel til Rusland og stopper snart helt med at sejle til russiske havne i Østersøen og Sortehavet.

”Det var et stort marked for os og har været det i mange år. Vi har haft mellem 10-15 skibe beskæftiget på de berørte havne i Østersøen og lidt færre i Sortehavet. Så har det været et kæmpe område for os,” siger topchef Jesper Kristensen.