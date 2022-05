Shanghai skimter normalitet i horisonten efter dage uden corona

Den kinesiske storby Shanghai har tirsdag opnået en længe ventet milepæl på coronaområdet.

Byen med 25 millioner indbyggere har nemlig for tredje dag i træk ingen nye coronatilfælde uden for karantænezoner.

For andre byer i Kina, som har været under coronanedlukning, har tre dage uden nye tilfælde som regel givet den vigtige status ”nul-covid”. Og det har ført til løftede restriktioner.

Men en almindelig hverdag er stadig langt væk for Shanghais borgere, hvor millioner tirsdag stadig er forhindret i at forlade deres hjem.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er 3,8 millioner stadig under den skrappeste form for nedlukning i byen.

Siden begyndelsen af april har Shanghai haft strenge coronaregler som følge af det største udbrud i Kina siden begyndelsen af pandemien. Nedlukningen er i gang på syvende uge.

Kinas strategi for at opnå status som ”nul-covid” indebærer lukning af grænser, langvarige karantæner, massetest og hurtige, målrettede nedlukninger.

Shanghai har fremsat en tidshorisont for at åbne for byen igen. Nogle butikker får lov at åbne i denne uge.

Men de fleste restriktioner på bevægelsesfriheden forbliver frem til lørdag. Derefter bliver der gradvist åbnet for blandt andet offentlig transport.

I juni vil nedlukningen være helt løftet ifølge planen. Men borgere skal stadig lade sig teste regelmæssigt.

Skeptiske borgere

Planen bliver mødt med skepsis fra mange borgere, som er blevet sendt i karantæne igen og igen.

- Normalitet er stadig meget langt væk, siger en borger, som stadig ifølge reglerne skal blive hjemme.

Kinas kompromisløse ”nul-covid”-politik har betydet, at hundreder af millioner borgere har været under forskellige restriktioner. Samtidig har man i resten af verden løftet restriktioner med tankegangen om, at man skal lære at leve med virusset.

Data viser, at nedlukningen i Shanghai har haft alvorlige følger for økonomien i byen, som bliver anset for en af Kinas vigtigste industribyer.

