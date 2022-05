Markedsoptur kan ende med et overskud på 13 mio containere

Står industrien inden for en overskuelig fremtid med 13 millioner containere, som den rent faktisk ikke har behov for? Noget kan i alt fald tyde på det ud fra beregninger, som Sea-Intelligence har foretaget, hvor analysevirksomheden har vurderet, hvor mange containere, der reelt er behov for, når markedet bliver normalt igen.

For udover at der er kommet tusindevis af nye containere ind i markedet, fordi rederierne fik gang i bestillingerne, da markedet vendte og blev glohedt i sensommeren 2020, så lægger de mange congestions også beslag på en god andel af containerne, som står inaktive hen.