Container-peak, tank-optur, drilling-fusion: Overblik over ugens regnskaber

Container: Hapag-Lloyd øjner top – stoler på lange kontrakter

Selv om udviklingen verdensøkonomien er ekstra svær at spå om i år, er Hapag-Lloyd-topchef Rolf Habben Jansen ikke længere i tvivl om, at containermarkedet har toppet og nu har kurs mod en normalisering.

”Generelt mener jeg også, at det ser ud til, at markedet langsomt, men sikkert, er ved at blive en lille smule mere normalt, hvis man ser på det bredere billede, og det er heller ikke ulogisk. Der er meget pres på den globale økonomi på grund af højere energipriser, inflation, stigende renter, og folk bliver lidt usikre på grund af den geopolitiske situation, så vi oplever, at efterspørgslen svækkes en smule,” fortalte topchefen torsdag til ShippingWatch efter en ifølge Hapag-Lloyd ”exceptionelt stærk” start på 2022.

Forventningen får dog ikke det tyske rederi til at tvivle på holdbarheden af dets lange og lukrative kontrakter med kunderne.

Hapag-Lloyd stoler på sine lange kontrakter – også når containermarkedet falder

Hapag-Lloyd ser de første tegn på at containermarkedet har toppet





Tank: Optimismen bobler efter elendigt 2021



Foto: PR/Torm

Krigen i Ukraine og sanktioner mod Rusland har givet tankraterne et boost og udløst ”det stærkeste marked i mere end et årti,” lød det i denne uge fra Torm-topchef Jacob Meldgaard. Det danske produkttankrederi vendte minus til plus i første kvartal, og ifølge topchefen er der tegn på, at opturen kan vare i en længere periode, lød det i et interview med ShippingWatch.

Også råolie-rederiet Euronav, der foreslås fusioneret med rivalen Frontline, lagde i denne uge tal på bordet.

Vestens nej til Rusland får Meldgaard til at spå langvarig optur i tank

Torm får plus og melder om det stærkeste marked i ”mere end et årti”

Euronav fik tab i første kvartal – forventer styrkelse af rater





DFDS: P&O-krise udløste vækst på Kanalen

Foto: PR/ DFDS

Tirsdag offentliggjorde DFDS købet af den tyske specialist Primerail, og onsdag præsenterede det danske logistik- og færgeselskab tal for første kvartal. Det går bedre end ventet i passagerforretningen ifølge rederiet, mens fragtmængder faldt i Østersøen i kølvandet på krigen i Ukraine.

DFDS skruer op for forventningerne til toplinjen – overskud faldt fra årets start

P&O-krise har givet DFDS ”tocifrede vækstrater” på Den Engelske Kanal

DFDS lægger op til nye opkøb i logistik

15 ansatte og stiftet i 2019: Her er DFDS’ tyske opkøb

DFDS køber op i Tyskland – opretter nyt forretningsområde





Drilling: Noble og Maersk Drilling arbejder på de sidste detaljer

Foto: Stine Bidstrup/Stine Bosse/Ritzau Scanpix

Maersk Drilling kan måske for sidste gang have præsenteret regnskabstal som et selvstændigt selskab under det mangeårige ”Maersk”-navn og med dansk hovedsæde.

For går alt efter planen, fusionerer Maersk Drilling med det amerikanske boreselskab Noble i midten af året, lød det fra Maersk Drillings CEO, Jørn Madsen.

Jørn Madsen og Maersk Drilling mangler de sidste detaljer inden fusion

Toplinje falder hos Maersk Drilling i kvartal præget af kommende fusion





Logistik: NTG går frem – Scan Global opjusterer

Foto: PR/NTG

Fremgangen fortsætter hos den børsnoterede speditør NTG i første kvartal – et regnskab, hvor spændingen på forhånd delvist var taget ud, da selskabet opjusterede forventningerne så sent som i sidste uge.

At logistikselskaberne fortsat nyder godt af det aktuelle fragtmarked blev endvidere understreget af Scan Global, som opjusterede sine forventninger.

Krigen i Ukraine har fået NTG til helt at forlade Rusland. Og der kan gå meget lang tid, før det igen kan komme på tale at have aktiviteter i landet, fortalte topchef til ShippingWatch.

NTG-topchef forventer øget pres på søfragt: ”En daglig kamp” at finde plads

Scan Global opjusterer forventninger efter høj vækst i første kvartal

NTG marginaler fra at ramme trecifret bundlinje i første kvartal

NTG forudser langtvarigt fravær fra Rusland