Nye forstyrrelser truer rederier på USA's vestkyst: "Vi er nødt til at være fleksible"

Den pressede forsyningskæde står lige nu over for en ny trussel, der skaber frygt for flere forstyrrelser, forsinkelser og flaskehalse i containerterminalerne på USA’s vestkyst.

Derfor holder containerrederierne skarpt øje med de igangværende forhandlinger mellem de amerikanske havnearbejdere, deres stærke fagforening ILWU, samt arbejdsgiverne i de amerikanske havneterminaler på vestkysten, Pacific Maritime Association (PMA).