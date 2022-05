Hapag-Lloyd ser de første tegn på at containermarkedet har toppet

Hapag-Lloyd melder om en ekstraordinær start på 2022 med et driftsresultat i første kvartal på 5,3 mia. dollar. Topchef Rolf Habben Jansen venter også et stærkt andet kvartal, omend der har været de første tegn på, at containermarkedet har toppet.