Smitteudbrud og nedlukninger gør indhug i Kinas eksport

Kinas vækst i eksporten var i april den laveste i næsten to år, og det skyldes til dels at mange fabrikker var lukket samt flaskehalse i havne og transportsektoren på grund af nye udbrud af coronasmitte.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Eksporten var i april 3,9 procent højere end i samme måned året før. Det er den laveste vækst siden juni 2020. Det fremgår af tal offentliggjort af toldmyndigheder mandag.

Importen i den forgange måned var uændret i forhold til april 2021. I marts faldt importen med 0,1 procent på årsbasis.

Ifølge AFP skyldes det blandt andet tilbageholdenhed blandt mange forbrugere på grund af coronarestriktioner på tværs af Kina.

Kinas største by, Shanghai, var i hele april stort set afskåret fra resten af landet på grund af en omfattende nedlukning, som de lokale myndigheder indførte.

Nedlukningen skulle få has på det største udbrud af coronasmitte, siden virussygdommen første gang blev opdaget i den kinesiske by Wuhan i slutningen af 2019.

Mange fabrikker i Shanghai-området er blevet tvunget til at indstille produktionen, og mangel på lastbilchauffører fik mængden af varer til at hobe sig op i byens havn i april.

Også i andre byer, inklusive hovedstaden Beijing, er myndigheder begyndt at indføre restriktioner på grund af tilfælde af smitte med covid-19.

Styret i Kina har konsekvent fulgt en strategi om nultolerance over for smitteudbrud. Det indebærer, at der bliver reageret omgående med nedlukninger, massetest og andre tiltag for at bremse spredning af smitte.

Søndag blev der konstateret 4333 nye tilfælde af coronasmitte i Kina. Det oplyser Kinas Nationale Sundhedskommission mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Desuden var der 11 nye coronarelaterede dødsfald.

