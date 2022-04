Hapag-Lloyd får bøde af FMC – overvejer næste skridt

Hapag-Lloyd er blevet idømt en bøde på 822.000 dollar for at have overtrådt den amerikanske shippinglov ved at pålægge sin kunde Golden State Logistics urimelige gebyrer, selv om kunden forsøgte at aflevere tomme containere i havneterminalen i Los Angeles og Long Beach til tiden.

Det slår FMC fast i en afgørelse, som er signeret af Chief Administrative Law Judge Erin M. Wirth.