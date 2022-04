Lidl udpeger leder til sit nye containerrederi

Den tyske detailhandelskæde Lidl har taget et nyt skridt på vejen mod at etablere sit helt eget containerrederi.

Det sker med udnævnelsen af Peter Grönwoldt til divisionschef for international logistik og for detailkoncernens kommende containerrederi, Tailwind Shipping Lines, der efter planen skal indlede sejlads mellem Asien og Europa til sommer.

Peter Grönwoldt kommer ifølge sin Linkein-profil fra en stilling som associate director i forsikringsmæglervirksomheden Willis Towers Watson, hvor han har arbejdet siden januar i år efter 20 år i shipmanagement-firmaet Harren & Partner, hvor han sluttede med titlen managing director.

Lidl’s beslutning om at etablere sit eget containerrederi skyldes de seneste to års høje fragtrater og flaskehalse i de globale forsyningskæder. Ifølge Alphaliner har Tailwind Shipping Lines chartret tre skibe og købt et fjerde. De tre chartrede skibe er to søsterskibe på hver 4957 teu og et skib på 3868 teu. Skibene er ejet af Reederei Tamke og Peter Doehle.

Ifølge medieforlydener skal Lidl desuden have købt et skib på 5527 teu af Peter Doehle.

Ifølge det tyske medie Deutsche Verkehrs-Zeitung (DVZ) stiller branchekendere sig skeptisk over for Lidl’s muligheder for at få succes med sit containerrederi.

Skyhøje priser

DVZ’s kilder peger blandt andet på, at Lidl har chartret og købt sine skibe på et tidspunkt, hvor rater og skibspriser er i top, mens linerselskaberne, som Lidl’s rederi skal konkurrere med, typisk har købt og chartret deres skibe til lavere priser.

Lidl skal bl.a. have betalt 109 mio. dollar for et 17 år gammelt containerskib, Talassa, på 5.500 teu. Prisen er i overensstemmelse med det aktuelle markedsniveau, som imidlertid er skyhøjt, og det skaber tvivl om Lidl-skibenes konkurrencedygtighed, når markedet vender.

Dertil kommer ifølge DVZ’s kilder, at Lidl ikke selv er i stand til at udnytte skibenes kapacitet, og detailkoncernen er derfor afhængig af, at andre køber den overskydende kapacitet.

Lidl skønnes at importere mellem 700 og 1000 teu ugentligt fra Asien, men skibenes kapacitet er omkring fire gange så stor, så Lidl skal sælge den overskydende kapacitet for at udnytte skibene fuldt ud.

Tysk detail-koncern søsætter eget shipping-selskab

Maersk hæver forventningerne til 2022 men ser lavere efterspørgsel i containermarkedet

MSC tror trængslen på containermarkedet bliver forværret