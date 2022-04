Maersk stiller klimakrav til it-leverandører fra næste år

Typiske krav til pris, sikkerhed og drift bliver udvidet med nye krav til bæredygtighed allerede fra næste år, når der skal vælges it-leverandører til A. P. Møller – Maersk.

Det fortæller Henrik Bruun-Pedersen, ansvarlig for it-indkøb i Maersk, som over for ITWatch uddyber sit budskab fra IT-Branchens årsmøde.