Containerterminaler i Shanghai fungerer relativt normalt

Alle terminaler i Shanghai fungere relativt normalt, oplyser Maersk i en orientering om situationen til kunderne fredag.

Shanghai er et knudepunkt for containerfragt, og en nedlukning af byen for at inddæmme spredningen af coronavirus har over de seneste uger skabt yderligere problemer for varetransporterne.

Men ifølge den danske rederikoncern fungerer skibs- og terminalhåndteringsaktiviteter lige nu relativt godt, og lagerhuse er delvist i drift igen efter en periode med nedlukning.

Men der er begrænset tilgængelighed af lastbiler, pointerer Maersk.

”Vi arbejder hårdt på at hjælpe med at omdirigere gods, hvor det er muligt, for at afbøde forsinkelser og undgå flaskehalse og sikre, at påvirkningen af din forsyningskæde er så minimal som muligt,” skriver containerrederiet i kundeopdateringen.

”Samtidig ser vi nøje på, hvordan vi kan justere både vores pram- og jernbanekapacitet for at hjælpe med at udligne begrænsningsproblemer på landsiden.”

