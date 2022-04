Genåbning af Shanghai kan give opadgående pres på spotrater

Coronaudbruddet i Shanghai skaber yderligere problemer for forsyningskæderne til og fra Kina, men genåbningen af havnen i Shanghai kan give et stærkt opadgående pres på spotraterne, der ellers har været under pres siden det kinesiske nytår.

Det skriver containeranalytiker Lars Jensen fra Vespucci Maritime i DSV’s nyhedsbrev.

Hele forsyningskæden i Shanghai er stærkt begrænset, da fabrikker, lagerbygninger og containerterminaler er lukkede.

”I de kommende uger må man forvente, at rederierne begynder at droppe havneanløb i Shanghai, og at de i stigende grad vil aflyse hele afsejlinger,” skriver Lars Jensen.

Faldet i eksportvolumen ud af Kina vil ifølge containeranalytikeren lette presset på havnene i Europa og Amerika med en tidsforskydning på 3-5 uger.

”Når Shanghai på et tidspunkt igen åbner, vil der være en ekstra stor mængde last til eksport, som kommer ind i systemet på samme tid. Dette vil igen med en tidsforskydning på 3-5 uger føre til fornyede flaskehalsproblemer i europæiske og amerikanske havne,” fremhæver Vespucci Maritimes chef og containeranalytiker.

Fragtraterne fra Asien til Europa og USA’s vestkyst har været faldende, men faldet er dog ifølge Lars Jensen ikke større end sædvanligt efter det kinesiske nytår.

Nedlukningen har ført til faldende efterspørgsel og dermed også faldende rater, og den fortsatte nedlukning kan fortsætte med at lægge pres på raterne.

”Når Shanghai genåbner, bør man forvente et stærkt opadgående pres på spotraterne,” skriver Lars Jensen.

Afskibere bør ifølge containeranalytikeren forvente meget ustadige fragtrater i de kommende uger, og de bør notere sig, at Shanghais genåbning sandsynligvis ikke blot byder på fragtratestigninger men også potentielt midlertidig mangel på både skibskapacitet og tomme containere.

