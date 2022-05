15 skibe var ved at blive solgt da turn-around ændrede hele PIL's redningsplan

Containerrederiet PIL skulle til at sælge 10-15 skibe for at skaffe ny likviditet, da markedet foretog en u-vending og ændrede forudsætningerne totalt. I dag har rederiet flere ansatte. ShippingWatch fortæller historien om en helt usædvanlig restrukturering.