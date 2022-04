CMA CGM går ind i billogistik med køb af fransk logistikselskab

En kæmpe brand i maskinrummet med Jaquelyn Burton ombord som styrmand fik hende til at genoverveje sin karriere på havet. Hun tog en beslutning, begik en modig handling og ændrede sin fremtid. Jaquelyn er præcis det, industrien vil have, og alligevel forlod hun sit liv på søen. Hun fortæller her sin historie til ShippingWatch.