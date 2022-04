Tysk detail-koncern søsætter eget shipping-selskab

Den tyske fødevarekæde Lidl har besluttet at etablere sin egen shippingvirksomhed for at få mere kontrol over virksomhedens internationale forsendelser.

Som andre virksomheder, der baserer deres forretning på fragt af varer fra andre dele af verden, har Lidl været plaget af de store forsinkelser og ekstremt høje fragtrater på containermarkedet det seneste halvandet år, og nu tager Lidl sagen i egen hånd, bekræfter virksomhedens logistikchef.

”Målet er på lang sigt at kunne styre de voksende mængder fra forskellige produktionssteder mere fleksibelt,” siger Wolf Tiedemann, der står i spidsen for logistik for Lidl, til det tyske medie VerkehrsRundschau.

Lidls nye shippingvirksomhed får navnet Tailwind Shipping Lines og skal både give detailkoncernen mere indflydelse på varestrømmene og på fragtpriserne.

Dermed går samme vej som bl.a. Coca-Cola og Home Depot, som har chartret egne skibe i et forsøg på at sikre sig større kontrol over deres forsyningskæder på det kaotiske containermarked.

