Total nedlukning af Shanghai er dårligt nyt for containertrafikken

Den fuldstændige nedlukning af Shanghai på ubestemt tid, som de kinesiske myndigheder satte i værk tirsdag for at komme millionbyens coronaudbrud til livs, gør livet svært for containertrafikken, advarer branchen.

I en opdatering på Linkedin skriver Anne-Sophie Zerlang Karlsen, Head of Operations Asia Pacific for Maersk, at ”selv om vi forventer, at de kinesiske havne fortsætter med at fungere uden store problemer, forudser vi et fald i lastbilkapaciteten på 15-20 pct. i Shanghai som følge af strammere covid-19-kontroller”.