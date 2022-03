Priser på lange container-kontrakter er fordoblet på et år

Prisen for at indgå langtidskonktrakter er fordoblet på et år, viser nye tal fra Xeneta, som dermed bekræfter den store interesse og efterspørgsel for at indgå aftaler om søtransport på den lange bane.

Interessen har været så stor, at prisen for langtidsaftaler på det seneste har været højere end spotmarkedet, ganske enkelt fordi kunderne vil betale meget for at sikre sig plads på containerskibene ud i fremtiden.