Maersk omdirigerer skibe i Kina for at holde tidsplan

For at minimere forsinkelser springer A.P. Møller-Maersk over anløb i havnene i Chiwan og Yantian i Shenzhen i Kina.

Det skyldes reduceret terminalproduktivitet og forstoppelser i havnene, skriver Reuters.

Maersk forudser, at ventetiderne for skibe vil komme til at stige i havneterminalerne i Yantian og Chiwan.

Samtidig ser rederikoncernen stigende forstyrrelser på fragt til New Zealand som følge af stigende antal smittetilfælde med omikron-varianten.

