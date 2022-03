Skibsejere sælger containerskibe i rekordfart

Der er et enormt behov for kapacitet på verdenshavene i kølvandet af coronapandemien, og det får de såkaldte ”non-operation owners (NOO)” - altså skibsejere der ikke selv står for driften, men typisk chartrer skibene ud - til at frasælge containerskibe i stor stil til rederierne.

Det skriver analysehuset Alphaliner.

Hen over de sidste 20 måneder er der blevet solgt knap 500 skibe med en samlet kapacitet på 1,7 mio. teu til rederierne. Det er ifølge Alphaliner den største nedgang i NOO-flåden på så kort tid.

Den markante mangel på tonnage oven på coronapandemien fik fragtraterne til at eksplodere til et historisk højt niveau. Det var i starten en bedre forretning for rederierne at købe skibene i stedet for at chartre dem, da prisen på brugte skibe i begyndelsen fortsat lå lavt.

Den store efterspørgsel har dog gjort det til en guldrandet forretning for skibsejerne, der i perioden har oplevet historisk høje priser på skibe.

Den største aftager af skibe er ifølge Alphaliner rederiet MSC, der fra august 2020 til marts 2022 har købt hele 169 skibe med en samlet kapacitet på 636.900 teu.

Næstefter MSC kommer CMA CGM, der har købt 62 skibe med en kapacitet på 207.000 teu, mens Maersk har aftaget 27 skibe med en kapacitet på 141.600 teu.

