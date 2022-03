Maersk og CMA CGM advarer om forsinkelser under Shanghai-nedlukning

Terminalerne i Shanghai fungerer normalt, men varehuse og især lastbiltransporten til og fra havneområdet er ramt af coronanedlukningen i Shanghai, der foreløbig er planlagt til at vare ni dage startende fra i går, meddeler containerrederierne CMA GCM og Maersk i opdateringer til deres kunder.

Maersk informerer om, at for rederiets eget vedkommende ”forbliver vi fuldt operationsdygtige trods skærpede forholdsregler og kontrolforanstaltninger”. Ifølge opdateringen vil alle varehuse i Shanghai være lukket fra den 28. marts til 1. april, og Maersk forventer, at lastbiltransporten til og fra Shanghai vil blive reduceret med 30 pct., fordi områderne Pudong og Puxi vil være nedlukket på skift frem til den 5. april.