Seaspan vil udvide sin containerforretning med nye aktiviteter

Som verdens største ejer af containerskibe kunne Seaspan på sin vis godt læne sig tilbage og nyde, at ordrebogen aldrig har været større. At kunderne aldrig har været rigere. Og at charterkontrakterne med rederierne aldrig har været længere.

For som leverandør af tonnage til en sektor, der har reddet højt på rekordrater det seneste halvandet år, kan det Hongkong-registrerede selskab med operationelt hovedkontor i Vancouver i den grad have ro i maven. Det seneste regnskab for 2021 bekræfter, at Seaspan, der hører under Atlas Corporation, er yderst solidt, og at pengene bare triller ind.