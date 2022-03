Maersk vil forsøge at scenarie-planlægge mod det uventede

Coronapandemien har ramt shipping-industrien med forsinkelser og uforudsigelighed. Det vil Maersk forsøge at imødegå ved at planlægge ud fra scenarier, der hurtigt gør det muligt at flytte fragt til alternative havne og ruter, siger Maersk-chef til ShippingWatch.