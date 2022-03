ONE planlægger at investere 20 mia dollar frem mod 2030

ONE, Ocean Network Express, vil investere ikke mindre end 20 mia. dollar i nye aktiver frem mod 2030, fremgår det af en strategiplan, som rederiets CEO Jeremy Nixon har præsenteret.

”ONE er committed til sin liner-forretning og planlægger at investere mere end 20 mia. dollar inden 2030. Investeringerne gennemføres for at bevare en topplacering i forsyningskæden over for vores kunder og for at leve op til ONEs fremtidige mål for decarboniseringen,” hedder det i planen.