Maersk-chef nedtoner corona-nedlukninger i Kina: Havne fungerer "ret upåklageligt"

Mens DSV og Hapag-Lloyd er bekymrede for nye havnenedlukninger i Kina, er Maersk mere optimistisk. Kina vil gå langt for at undgå nedlukninger, vurderer Maersk-chef i interview med ShippingWatch. ”Til vores store overraskelse virker havnene faktisk ret upåklageligt lige nu”.