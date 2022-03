Trængsel i havne sender containerskibe mod USA's østkyst

På den amerikanske vestkyst ligger skibe i kø for at kunne læsse varer af, og et kæmpe trængselskaos presser havneterminalerne. Mens overenskomstforhandlinger og strejke lurer i kulisserne, sendes containerskibe mod den amerikanske østkyst.

Det skriver Børsen.

Der skal landes en aftale omkring overenskomst for mere end 22.000 havnearbejdere senest den 1. juli. Hvis ikke den kommer i stand, risikerer man, at arbejdet nedlægges på i alt 29 havne på den amerikanske vestkyst, da forhandlinger potentielt kan ende i både en strejke eller lockout.

”Allerede her i de første par måneder af året har vi set et ryk med stærkt forøgede fragtmængder til østkysten. Det tolker jeg klart som afskibernes forventning om, at der kommer ballade på vestkysten,” siger Peter Sand, som er ansat i analysevirksomheden Xeneta, til Børsen.

I Long Beach og L.A. ligger de klart største havne i USA, og sidste år modtog disse tilsammen imod 20 mio. containere. APM Terminals, som er ejet af Mærsk og driver Pier 400-terminalen i Long Beach, melder, at det lige nu er de mest essentielle fragtelementer sendes til østkysten.

I forhandlingerne ønsker arbejdsgiverne at automatisere og effektivisere en langt større del af driften ved hjælp af robotter. Ifølge Wall Street Journal tjener en havnearbejder med fem års erfaring i gennemsnit 190.000 dollar, svarende til omkring 1,3 mio. kr.

