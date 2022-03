Maersk omdirigerer skibe på grund af corona-nedlukning i kinesisk storhavn

Maersk oplyser i sin seneste kundeopdatering, at ”flere skibe” vil undlade at kalde havnene i Yantian og Shekou, som befinder sig i den kinesiske millionby Shenzhen.

Årsagen ifølge Maersk er de ”forstyrrelser”, som er opstået i kølvandet på, at lokale kinesiske myndigheder har indført nye restriktioner med testkrav og karantæner for at inddæmme nye udbrud med corona-smitte.