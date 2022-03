International fagforening kritiserer Svitzer og Maersk

Det Internationale Transportarbejderforbund (ITF) har ved flere lejligheder rost Maersk for at være villig til at indgå i et godt samarbejde. Men forleden rettede fagforeningen en skarp kritik af Maersk-selskabet Svitzer, som beskyldes for at underminere de ansattes rettigheder i lande som Australien, Holland og Storbritannien.

Ved Maersk-generalforsamlingen i København mindede ITF-repræsentanten Kulsoom Jafri selskabet om dets ”solide” forpligtelse til at respektere ”grundlæggende arbejdstagerrettigheder og gode konstruktive relationer mellem arbejdsgiver og ansatte”.