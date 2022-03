Mærsk afkræves mere information om opkøb

Den store offentlige pengetank i Danmark, ATP, har på tirsdagens generalforsamling i A.P.Møller-Mærsk krævet, at koncernen bliver bedre til at forklare baggrunden for sine mange opkøb til aktiemarkedet, så investorerne er bedre klædt på til at vurdere om milliardinvesteringerne er pengene værd.

Det skriver Finans.

"På under to år er der lavet logistik-akkvisitioner for cirka 50 mia. kr. Det er et meget højt tal, som kræver gode forklaringer. Jeg har faktisk svært ved at vurdere disse akkvisitioner - har de været for dyre, eller kommer de til at skabe værdi? Det skyldes, at de informationer, vi indtil nu har fået i forbindelse med akkvisitionerne, har været sparsomme," sagde Claus Wiinblad, vicedirektør i ATP med ansvar for danske aktier, på generalforsamlingen ifølge Finans.

Mærsks strategi går ud på at omdanne sin forretning fra en ren søfragtforretning til at kunne tage kundernes fragt fra dør til dør. Derfor investerer koncernen i opkøb af logistikvirksomheder på land og i lagre på land.

Afgående formand i Mæsk, Jim Hagemann Snabe, kvitterede med, at koncernen er meget opmærksom på behovet for at vise synergier.

