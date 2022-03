Robert Uggla om transformation af Maersk: "Det kommer til at tage mange år"

Der er stadig lang vej igen for Maersk, som har et mål om at transformere sig ind til et logistikselskab, hvor en større del af forretningen fremover skal være land- og logistikbaseret.

Sådan lyder det fra selskabets kommende formand og femtegeneration af Mærsk-familien, Robert Mærsk Uggla, der under tirsdagens generalforsamling blev genvalgt til Maersks bestyrelse, og som forventes at blive valgt til formand.