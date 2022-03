Nye corona-nedlukninger i Kina kan lægge pres på forsyningskæderne

Nye corona-udbrud har fået Kina til at indføre restriktioner flere steder bl.a. i havnebyen Shenzhen. Det kan betyde, at det fra næste uge kan blive umuligt at laste skibe i Yantian, mener amerikansk logistik-selskab.