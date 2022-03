Stor pensionskasse stemmer imod bonusprogram til Maersk-ledelsen

Bonusser og løn til topledelsen i Maersk, der netop har offentliggjort et 2021 rekordregnskab med et resultat efter skat på 117 mia. kr., bliver igen et stridspunkt blandt aktionærerne.

Den norske pensionskasse KLP, som ejer 0,6 pct. af A-aktierne i Maersk, meddeler på forhånd, at pensionskassen vil stemme imod to punkter på dagsordenen for Maersks generalforsamling, der finder sted tirsdag på hovedkontoret på Esplanaden i København.