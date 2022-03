Ruslands ambassadør truer med at overtage danske virksomheder

Danske virksomheder, der har indstillet sine aktiviteter i Rusland som følge af invasionen i Ukraine, kan ikke vide sig sikre på at fortsætte driften, når krigen er slut.

For måske vil russerne til den tid have overtaget deres fabrikker eller kontorer.

Det fremgår af et debatindlæg i Politiken fra den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin.

Han skriver, at Rusland er tvunget til at reagere på de vestlige sanktioner, der har til formål at svække russisk økonomi.

En af løsningerne er slet og ret at konfiskere vestlige virksomheders værdier, står der i indlægget.

En anden mulighed er at drive virksomhederne videre med russisk ledelse.

”Der er ved at opstå en konsensus om, hvorvidt det er tilrådeligt at etablere ekstern ledelse i virksomheder, der indstiller deres aktiviteter i Rusland,” fremgår det af ambassadørens indlæg.

Han understreger i samme forbindelse, at virksomheder, der bliver på det russiske marked, vil ”få den nødvendige støtte”.

Hos Dansk Industri ser underdirektør Peter Thagesen en mulig nationalisering af danske virksomheder som en alvorlig trussel:

”Vi risikerer, at det bliver Putins oligarkvenner, der har fået indefrosset deres økonomiske midler, som får lov til at overtage nøglerne til de her virksomheder, så de kan skumme overskuddet.”

”Og noget af det vil helt sikkert også gå til Putin og krigen i Ukraine,” siger han til Politiken.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, annoncerede allerede i torsdags muligheden for at nationalisere udenlandske virksomheder, der har forladt landet midlertidigt.

