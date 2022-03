Maersk gør klar til at sende 10.000 strandede containere til Kalundborg

Tusindvis af containere med kurs mod Rusland bliver i stedet omdirigeret til Danmark, hvor de skal opbevares midlertidigt.

Det danske rederi A.P. Moeller-Maersk har lejet et stort areal på Kalundborg Havn for at komme af med de containere, der var på vej mod Rusland, men nu er blevet bremset af krigen.