Mærsk er i russisk dilemma - investorflugt eller tab på havneinvestering

A.P. Møller-Mærsk er efter Ruslands angreb på nabolandet Ukraine kommet i et dilemma, hvor koncernen kan blive tvunget til at vælge mellem investorflugt fra selskabets aktie eller at tage et tab på sine investeringer i en havneoperatør i Rusland gennem datterselskabet APM Terminals.

Det skriver dagbladet Børsen.

APM Terminals ejer nemlig knap en tredjedel af aktierne i russiske Global Ports, hvis aktiekurs faldt med 75 pct. på børsen i London i sidste uge, inden børsen suspenderede handelen.

Global Ports er dog yderligere udfordret, da selskabet inden for de næste to år skal refinansiere 70 pct. af sin gæld, og det kan blive dyrt for selskabet.

Desuden har de største containerrederier, herunder Mærsk selv, valgt at indstille fragten til og fra russiske havne, og det vil ramme Global Ports' forretning.

Et salg af Mærsks aktier kan derfor blive en dyr fornøjelse.

"Hvad er der af omdømmerisiko ved at blive – kontra den økonomiske konsekvens ved at trække sig ud? Det er det, man skal vægte, og der ser jeg umiddelbart, at omdømmerisikoen potentielt kan vægte tungere, og at man derfor vælger at trække sig ud," siger Mikkel Emil Jensen, analytiker i Sydbank, til Børsen.

I 2012 betalte Mærsk 860 mio. dollar for 37,5 pct. af aktierne i Global Ports. Siden er ejerandelen reduceret til under 30,75 pct. Selskabets markedsværdi var senest på 367 mio. dollar.

