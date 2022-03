Containerrederier vil sende stigende brændstofsregning videre

Containerrederiernes kunder vil i den kommende tid skulle forberede sig på en ekstra regning, når omkostningerne kommer til at stige i takt med højere priser på brændstof.

Hos blandt andre japanske ONE og sydkoreanske HMM er et ekstra tillæg for brændstof en af de muligheder, som rederierne har tænkt sig at tage i brug for at dække sine omkostninger.