Hapag-Lloyd advarer om cyberkriminelle

Tyske Hapag-Lloyds IT-sikkerhedshold har opdaget en kopi af containerredderiets hjemmeside, hvor cyberkriminellle forsøger at lokke informationer ud af intetanende kunder.

Det oplyser rederiet selv via en kundemeddelelse, hvor man oplyser, at der sandsynligvis er tale om et såkaldt phishing-forsøg.